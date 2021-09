El Retador: ¿Quién es Irlanda Valenzuela? La sonorense con el título a mejor cantante del reality

CIUDAD DE MÉXICO.- Irlanda Valenzuela fue la estrella de la noche del capítulo 4 de "El Retador" al conquistar al público con su gran voz, con la cual logró arrebatarle el trono de canto a Marileyda.

La intérprete sonorense es recordada por su participación en el programa infantil de talentos "Pequeños Gigantes", del cual resultó triunfadora a muy corta edad, iniciando así su largo camino al éxito, además de contar con una participación más reciente en "La Voz México", donde quedó en tercer lugar.

La joven cantante se plantó en el escenario para interpretar de manera excepcional el tema "En Cambio No", de Laura Pausini, canción que le valió la ovación del público y de los jueces: Lucero, Mijares e Itatí Cantoral.

Se gana su lugar como las grandes

Irlanda Valenzuela luchó por arrebatarle el trono a su contrincante en "El Retador" con un éxito de la italiana Laura Pausini. Para su performance, la mexicana utilizó un extendido vestido blanco de mangas largas.

Al final de ambas presentaciones, Mijares, Lucero e Itatí Cantoral elogiaron a ambas participantes por su desempeño y aseguraron que sería muy difícil elegir a la ganadora. Por ello, confesaron sentirse afortunados de que sea el público quien tenga la última palabra. Según las votaciones, Valenzuela obtuvo el 65% de aprobación, mientras que Marileyda logró solo el 35%.

Tras convertirse en la nueva campeona de su categoría, Irlanda Valenzuela compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram. “¡Estaba con los nervios a tope! ¡Muchas gracias a todas las personas que me han apoyando desde que inicié mi carrera en televisión! Ahora vamos por lo que sigue para mantener ese trono”, escribió la excompetidora de Pequeños gigantes en su publicación.

¿Quién es Irlanda Valenzuela?

Irlanda Valenzuela tiene 21 años de edad y es originaria del Estado de Sonora, desde donde viajó a la Ciudad de México para poder cumplir su sueño de ser una de las mejores cantantes.

Es así como en el 2011 tuvo su debut en la televisión abierta mexicana al participar en la segunda temporada del programa "Pequeños Gigantes", formando parte del escuadrón "Super Estrellas", en el que también se encontraba Max Kozelchik, primer campeón de baile.

Desde su primer aparición en esta producción, la pequeña cantante llamó la atención del publicó por su extraordinaria voz, interpretando temas como "Mentira", "No tengo nada", "La Cigarra", entre otras.

Tras concluir su actuación en esta producción, la joven participó en "La Voz México" en donde formó parte del equipo de Maluma, esto en la sexta temporada. En este reality show logró colocarse en el tercer lugar.

Spotify su mayor proyección

Irlanda continuó su trayectoria artística a través de las plataformas digitales, en Spotify se encuentran temas como: "Vencedor", "Amigos no por favor", "¿Cómo pagarte?", "No me volverás a Lastimar", "En peligro de extinción" y "Por siempre tú".

El primer EP que se encuentra publicado data de 2020 y se llama "Vol I", este se encuentra conformado de cuatro canciones: "Las Huellas", "Me vas a extrañar", "Tengo que colgar" y "Halo".