El Retador: Óscar recuerda su participación en "Familia con Chabelo" y cede su lugar a Ángel

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y comediante Consuelo Duval lleva la conducción del nuevo programa reality de Televisa, donde además cuenta con la participación de Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral como jueces.

El programa presenta concursantes de tres disciplinas distitnas (Canto, baile e imitación) quienes llegan como retadores para convertirse en los campeones de la noche y buscar llevarse la suma de dinero acumulada hasta el momento.

El programa arrancó con la participación de los concursantes en baile, donde Itati Cantoral no pudo evitar identificarse con Amelie, y es que la joven contó que tuvo un accidente a los cinco años que le quemó la piel y encima de ello tuvo que aguantar comentarios negativos de la gente.

“Te quiero decir que el dolor es fuerza en el creador y que lo que dijiste a mí me emocionó muchísimo porque yo tuve un tío, que en paz descanse, en Argentina… también se quemó en todo el rostro y me llegó en el corazón", expresó Cantoral.

"Lo que hiciste aquí en el escenario, sacaste todo lo que llevas dentro. Te felicito, eres una artista de verdad”, le dijo Itatí.

En esta ronda de tres participantes, el equipo ganador fue el formado por Chucho y Laura, quienes su mayor motivación es ganar para obtener los recursos para poder formar una familia. La pareja logró arrebatar el trono a los hermanos Ochoa al bailar quebradita.

Óscar Cruz recuerda primera oportunidad en TV

Ya entrados en la competencia el que provocó el llanto de todos fue el concursante de canto Óscar, quien se enfrentó al pequeño Ángel de diez años y antes de cantar recordó que hace 41 años cantó su primera oportunidad en televisión se la dio Televisa, al permitirle participar en el tradicional programa matutino de los domingos "En Familia con Chabelo" y en ese entonces era igual de pequeño que Ángel.

La intérprete de "Veleta" no pudo contener las lágrimas al expresar su sentir ante la presentación de ambos cantantes, quienes representan una brecha generacional amplia entre los mexicanos.

"Qué oso estar tan emocionada con ustedes en el escenario, no quisiera llorar pero es que no puedo aguantar. ¿Saben qué me ilusiona tanto?, veo a México en ustedes dos, veo a México con tanto orgullo, veo un México lleno de emoción, ilusión, humildad, entrega, amor, empatía y solidaridad. Veo a Óscar admirando a Ángel y a Ángel admirando a Óscar", expresó Lucero.

Óscar Cruz reconoció el talento de Ángel, a quien le lleva una gran cantidad de años, pero admiró por tener la oportunidad de mostrar su talento a tan corta edad, deseando aún antes de conocer la decisión del público, ojalá ganara el pequeño. Sin embargo con un 71% del voto del público Ángel fue el ganador y tiene hasta ahora una bolsa acumulada de 300 mil pesos que buscará mantener la próxima semana.

Los imitadores dan la sorpresa de la noche

Ya en la tercera parte del programa, durante la ronda de imitadores, la sorpresa fue para "El Soldado del Amor", cuando se vio entrar a si mismo en el escenario pues los concursantes Javier y Eduardo interpretaron al dueto de Emmanuel y Mijares.

Pero a pesar de ser uno de los momentos principales de la noche, no fueron los triunfadores, la ganadora del reto fue la imitadora de Adele (Joaquina Carruitero) que se llevó los votos de los jueces y se fue a reto de eliminación con Francisco Puga, quien para esta entrega decidió personificar a Gloria Trevi), pero fue la intérprete de "Set Fier To The Rain" la triunfadora.

La ríspida relación de Lucero y Mijares

Es inevitable para los televidentes notar los roces entre la intérprete de "Sobreviviré" y del cantante de "No se murió el amor", quienes después de 20 años de matrimonio, ahora viven cómo exparejas, pero recuerdan en cada participación el porqué están separados.

Además del show de los concursantes los jueces hicieron lo propio. En el caso de Mijares y Lucero tuvieron sus "diferencias": primero Lucero evidenció que su ex esposo no la invitó al show que tiene junto a Emmanuel, y al final "discutieron" porque a Mijares lo interrumpió en repetidas ocasiones durante su participación y no lo dejaba hablar.

"Por eso me fui. Es que ese es el problema, las mujeres no dejan hablar", dijo a manera de broma Mijares.