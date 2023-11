'El Nini' contrató a Peso Pluma para fiesta y él lo ha incluido en sus corridos

CULIACÁN, Sinaloa.- La presunta relación entre el recién capturado ‘El Nini’, Néstor Isidro Pérez Salas, y Peso Pluma fue ventilada por 'el Mini Lic', Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez 'El Licenciado', durante una entrevista con la periodista Anabel Hernández.

‘El Mini Lic’ relató que presuntamente Peso Pluma fue contratado por ‘El Nini’ para la fiesta de cumpleaños de su esposa Gaby Fernández.

Esta fiesta habría tenido lugar a mediados de este 2023 y en los videos filtrados se puede ver al ahora novio de Nicki Nicole en el escenario mientras interpreta temas como Ella Baila Sola.

Además mencionó que supuestamente el videoclip de la canción ‘El Belicón’ de Peso Pluma y Raúl Vega se grabó en una de las propiedades de ‘El Nini’ en Sinaloa y el tema fue reconocido por la Doble P como uno de los que impulsó su carrera para luego colaborar con Luis R. Conríquez en Siempre Pendientes, otra canción que hace alusión a ‘El Chapo’, y más tarde lanzar otro hit como Ella Baila Sola con el que se colocó entre los más escuchados de Spotify.

En ese corrido que Dámaso señala Peso Pluma grabó en casa de ‘El Nini’ se hace referencia al 'Culiacanazo', que presuntamente fue ejecutado por Néstor Isidro para liberar a Ovidio Guzmán alias 'El Ratón.

En la People, de su álbum Génesis el cantante de corridos tumbadodice:

Valen más que no me vuelvan a buscar qué me van a encontrar, la bandera de aquí sigue siendo Guzmán lo vuelvo a recalcar".