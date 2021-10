El Juego del Calamar: Ella es la actriz mexicana que participa en la serie surcoreana 

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del estreno y el contundente éxito de la serie surcoreana, "El juego del calamar", que causó furor entre los mexicanos y en la plataforma de Netflix, y caracterizada por la constante adrenalina en los televidentes, no sólo tuvo la participación de talento coreano, sino que hubo talento mexicano en la producción.

La serie estrenada el pasado 17 de septiembre tuvo la participación de una actriz mexicana, su nombre es Fernanda Ávila, la joven que participó en la serie de streaming con un peculiar personaje.

La mexicana compartió su participación, luego de que varios de sus conocidos la cuestionaran acerca del gran parecido entre el personaje y ella, resultando que sí era ella: “Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix 'El juego de calamar',pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram.