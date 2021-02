El “Gurú de la moda”, Edy Smol critica a Pepillo Origel por vacunarse en EU

CIUDAD DE MÉXICO, El “Gurú de la moda”, Edy Smol criticó fuertemente a Juan José Origel por aplicarse la vacuna anti-Covid en Miami, Florida, sin ser residente.

El conductor de Cuídate de la cámara durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, aclaró que las personas no criticaron a Pepillo Origel por "envidia", sino por su falta de humildad y valores.

Reprobó que el periodista de espectáculos haya viajado a un país que no es el suyo para obtener la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y presumirlo en redes sociales.

Eso es ser alguien que no tiene ni valores ni sentido de lo que es la mesura y la propiedad, y si ya hiciste algo malo, y sabes que lo hiciste, ¿por qué lo posteas?, ¿por qué lo alardeas?, externó en el programa matutino.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! ����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Edy Smol consideró que Origel se equivocó al publicar el tuit: "Gracias, Estados Unidos, ¡qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!". y le cuestionó: “¿Por qué encima sobajas y escupes a tu país?¿Dónde quedó tu humildad, tu sentido de hermandad?”.

"Sale en una entrevista a decir: 'Es porque me tienen envidia. Es porque desean ser como yo', a ver, ¿quién te va a tener envidia de que seas un ser humano que vas y te saltas las reglas?, ¿de qué quitaste la oportunidad a otra persona de vacunarse que sí tenía derechos, que sí paga impuestos en ese país? Porque encima no pagaste por la vacuna Juan José, te la regalaron. Tú no la pagaste", reiteró.

El “Gurú de la moda”, señaló que el conductor de espectáculos con esta acción demostró que carece de moralidad y en lo particular no le tiene envidia.

"No puedo envidiar tu forma de ser, no envidio tus valores, tu educación, tu moral y por supuesto que no envidio tu carrera y no envidio lo que te está pasando", comentó.