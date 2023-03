"El Exorcista": Termina filmación de la secuela de la película más aterradora de todos los tiempos; es la primera de una nueva trilogía

The Exorcist de David Gordon Green reiniciará la franquicia a finales de este año, y Deadline informó recientemente que la filmación de la primera película de una nueva trilogía planificada de películas ha terminado.

Gordon Green está dirigiendo la nueva secuela de El Exorcista para Universal, Blumhouse y Morgan Creek, que allanará el camino para esa trilogía.

La primera película de la trilogía se estrenará en cines el 13 de octubre de 2023, con Leslie Odom Jr. en el papel protagónico junto a Ellen Burstyn, quien repetirá su papel de Chris MacNeil de la película original de 1973, según informa el medio digital Bloody Disgusting.

Los primeros detalles de la trama que proporcionaron el año pasado dicen que “Odom Jr. interpretará al padre de una niña poseída. Desesperado por ayuda, rastrea al personaje de Burstyn”, quien pasó por la misma experiencia con su hija Regan (la famosísima “niña de El Exorcista”).

Franquicia de El Exorcista

Ann Dowd (Hereditary), Lidya Jewett (Nightbooks), Raphael Sbarge (Gaslit), Jennifer Nettles (The Righteous Gemstones) y Olivia Marcum también están a bordo de este proyecto prometedor para el cine de terror.

Peter Sattler (Broken Diamonds) y Gordon Green escribieron el guión de El Exorcista, que presenta una historia de Green, Scott Teems (Halloween Kills) y Danny McBride (Halloween).

La franquicia Exorcist no ha estado en la pantalla grande desde el lanzamiento en 2005 de Dominion: Prequel to The Exorcist, una versión alternativa de Exorcist: The Beginning, del año anterior. Esas películas llegaron después de The Exorcist II: The Heretic (1977) y The Exorcist III (1990).

Más recientemente, “El Exorcista” se convirtió en una serie de televisión de corta duración en Fox, que fue sorprendentemente excelente, e inteligentemente se desarrolló en el mismo mundo que el clásico original.

Aunque no se ha confirmado aún en los medios estadounidenses de cine, hay muy fuertes rumores de que Linda Blair, actriz que interpretó a Regan McNeil (niña poseída) volverá en esta nueva trilogía. ¡Esperemos que sea cierto!

