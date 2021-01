"El Capi Pérez" dice que se ha enterado que Daniel Bisogno habla "mal" de su trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.-Carlos Alberto Pérez Ibarra conocido como "El Capi Pérez" reveló que Daniel Bisogno no es fan de su trabajo, pues dice que no le gusta.

"Me pasa que yo me he enterado que ha hecho comentarios que no le gusta mi comedia, y se me hace conflictivo por que a mí me gusta lo que él hace. Siempre que lo veo en Ventaneando, cuando salía, creo que ya no sale, cuando salía me daba mucha risa y me gusta mucho su humor", comentó a Yordi Rosado.

Agregó:

"No puedo negar que él me da risa, pero no le gusta lo que yo hago. Cuando nos encontramos en los pasillos nos saludamos e incluso hemos colaborado juntos y nos complementamos bien, pero al parecer, no es fan de mi trabajo y se respeta".

"El Capi Pérez" indicó además que la esposa de Brandon Peniche tampoco es fanática de él, así como Shanik Aspe, sin embargo, dijo que eso lo tiene muy sin cuidado, siempre y cuando le guste a sus jefes.

"Se entiende porque mi humor es muy pasado a veces, es muy ácido. No les gusta a Omar Fierro, el chef Joserra de Master Cher, Daniel Bisogno, la esposa de Brandon, pero ni p#$$, pero pues ni modo".