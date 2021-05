“El Burro” Van Rankin reveló que Margarito Esparza estaba “bien dotado”

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge “El Burro” Van Rankin reveló que el cantante y comediante, Margarito Esparza, estaba “bien dotado”, ya que lo había visto desnudo cuando trabajó con él, hace 15 años.

Fue durante el programa “Miembros al Aire” que se transmitió el jueves pasado, donde el también conductor del matutino “Hoy”, platicó su experiencia al lado de Margarito Esparza, con quien trabajó en el programa “Super Minds y El Burro”, que se transmitía por Telehit.

Todo inició cuando Martha Figueroa cuestionó a “los miembros” si alguna vez habían fantaseado con alguna persona de su mismo sexo, a lo que Paul Stanley confesó que de escoger a una persona, tendría relaciones sexuales con Ricky Martin.

Yordi Rosado dijo que tenía dos opciones: El primero es Bill Gates, para que la “sacrificada” valiera la pena y le pagara, mientras que la otra persona sería Margarito Esparza, para que no le doliera tanto, haciendo referencia a que el actor era una persona pequeña y supuso que su aparato reproductor estaría pequeño.



EL BURRO VAN RANKIN PROTESTA

Después de escuchar lo que dijo Yordi, su compañero Jorge Van Rankin aclaró que la realidad era otra, ya que a él le tocó ver que Margarito estaba bien dotado y era el claro ejemplo de la tan famosa “Regla de la L”.

Memo Del Bosque me dio un programa, que yo creo que es lo peor que he hecho en mi vida, pero tenía que tragar. Se llamaba ‘Super Minds y El Burro’. Entonces, estaba Furcio, Margarito y el Sammy. Entonces, este cab… (Margarito) me dejaba cargarlo, y una vez lo cargué para vestirse y no sé qué… un chilote… es la regla de la L. Hasta se me hicieron agua las…”, relató.

En ese mismo programa, José Eduardo Derbez destacó que podría tener intimidad con Brad Pitt después de tomar bastante alcohol, y aceptó que se le hacía guapo, pero no significaba que le gustara.