Eiza González revela si será Elektra en Daredevil

ESTADOS UNIDOS.- Desde hace unos meses se rumoró que Eiza González podría interpretar al personaje de Elektra en Darevil, la nueva serie de Marvel producida por Disney+.

Esta idea emocionó muchos a los fanáticos de la actriz mexicana, pero también dio motivos a sus 'haters' para que la criticaran, pues señalaban que ella no encajaba con el perfil. Eiza decidió aclarar de una vez el asunto y pidió que pararan de enviar mensajes negativos.

La famosa afirmó a través de sus redes sociales que no había sido elegida para el papel y que además actualmente ella tiene un contrato de exclusividad para la serie 3 Body Problem.

Creo que simplemente voy a quitarme esto de encima porque, primero, me siento confundida por la cantidad de odio que ha generado y, segundo, creo que ahorrará energía a la gente. No, no me han fichado como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad con la serie ‘3 Body Problem’. De nada".