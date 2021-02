Eiza González explota contra fan, tras ser acusada de llamar a paparazzis

ESTADOS UNIDOS.- Eiza González explotó de molestia contra una usuaria de redes sociales que la acusó de llamar a los paparazzis antes de salir de su casa para que le tomen fotos, la actriz mexicana suele ignorar comentarios de haters, no pudo dejar pasar el de esta usuaria de Instagram.

Todo se dio porque la cuenta del portal Just Jared compartió una foto donde aparece Eiza González caminando por las calles de Los Ángeles, mencionaron que se dirigía a su entrevista en el programa de Jimmy Kimmel.

"Espectacular Eiza Gonzalez en un vestido verde manzana de Burberry mientras llega a su aparición socialmente distante en Jimmy Kimmel Live en Los Ángeles", se puede leer en la descripción de la publicación.

Entre los comentarios de elogios a la belleza de la actriz de "Baby Driver" y el fabuloso vestido que modelaba, resaltó el comentario de la usuaria @hindalhayan donde cuestionaba a la mexicana la autenticidad de la foto.

"¿Adivina quién llamó a los paparazzi?", se leía junto a un emoji de carita de chango sorprendido y otro de guiño.

Eiza no pudo ignorar el mensaje y le respondió directamente a la internauta, explicando cómo es que trabajan los paparazzis.

"Hola Hinda. Al leer el sarcasmo de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca en toda mi carrera llamé o 'avisé' a un paparazzi. Hasta el punto que invitaría a cualquier paparazzi a que se presente y demuestre si he hecho tal cosa. No tengo nada de qué preocuparme. Te animo a que no creas todo lo que lees en los sitios de chismes. Lo que pretenden es vender. A toda costa. Me gusta vivir mi vida lo más privado posible. Por el resto de mi vida. No estoy segura de que lo sepas, pero los paparazzi se ganan la vida con las imágenes. Por eso se estacionan afuera de nuestras casas y nos siguen hasta que obtienen una foto. De nuevo. No tengo nada que esconder", escribió la actriz y cantante mexicana.

"Pero no dejaré que tú ni nadie me calumnien con algo inventado por un sitio de chismes para victimizar a su hombre favorito y maldecir a una mujer que ha estado trabajando sin parar desde que era niña por una narrativa más jugosa. No necesito ningún hombre o fotos para darme una carrera. He trabajado bastante duro para estar donde estoy. ¡Te deseo lo mejor este jueves!", dijo Eiza en su contundente respuesta.

Tal y como lo explica la actriz y como seguramente sabrás si es que eres fanática de Jimmy Kimmel, los paparazzi siempre se estacionan afuera del foro donde se graba el programa para captar a los invitados a su llegada, así que está más que claro que ella no los llamó.

Durante su entrevista, Eiza promocionó su próxima película "I Care A Lot", la cual se estrenará en Netflix y protagoniza con Rosamund Pike, asi como de la caída que sufrió hace unos días de la bici y de sus citas amorosas en plena pandemia con su mamá en casa.