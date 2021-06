Eiza González desea le gustaría volver a la música como reguetonera

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser reconocida como una de las actrices más taquilleras de Hollywood, Eiza González reveló que le gustaría retomar su carrera como cantante en el género de reguetón.

Fue en una entrevista que la actriz mexicana le otorgó a People en español, donde promocionó su participación en la película animada “Spirit: El Indomable”, donde prestó su voz para uno de los temas principales.

Además de externar que se siente muy contenta por haber participado en el filme y declararse fan de “Spirit”, la actriz, de 31 años de edad, reveló que le encantaría retomar su carrera como cantante e incursionar en el reguetón, ya que le gusta bastante el género.

Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando”, dijo.

Eiza destacó que su “play list” es muy variada, ya que tiene canciones de ella misma de cuando inició su carrera en las telenovelas, con “Lola, Érase Una Vez”, hasta su más reciente tema que acaba de lanzar hace pocos días, “Fearless”, y que forma parte del soundtrack de “Spirit: EL Indomable”.

“Es muy chistoso escuchar mi voz en ‘Fearless’, (escuchar) cómo ha crecido mi voz, cómo he madurado vocalmente, mi voz se oye muy diferente. Definitivamente, en los últimos años, he explorado en cómo regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado”, agregó.

Pero el exceso de trabajo y los compromisos que ha tenido a lo largo de estos últimos años, González no ha podido cumplir su sueño de volver a la música, pero le encantaría volver a los escenarios.



UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

Hace varios días, Eiza González reveló que está en la lista de las cinco actrices más taquilleras de Hollywood, gracias a su participación en las películas “Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw” y “Godzilla vs Kong”.

La intérprete inició su carrera como actriz en 2007, con la telenovela “Lola, Érase Una Vez”, donde interpretó a “Lola Valente” y lanzó los temas “Si Me Besas” y “Masoquismo”, los cuales fueron un gran éxito.

Dos años después, la hija de la legendaria modelo mexicana Glenda Reina, estrenó su disco “Contracorriente”, que contenía los temas: “Mi Destino Soy Yo”, “Dulce Apariencia” y “Perdiéndolo Todo”.

Posteriormente protagonizó la serie de Nickelodeon, “Sueña Conmigo”, en 2010, donde le dio vida al personaje de Clara Molina, y lanzó el tema “Soy Como Tu Superstar”, y desde entonces, González pausó su carrera como cantante para entrar de lleno al modelaje y la actuación.



Declaración a partir del minuto 08:00