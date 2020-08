Eiza González desaparece de las redes sociales tras comparaciones con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González tiene en alerta a todos sus seguidores luego de que en las últimas horas su cuenta de Twitter e Instagram desaparecieran abruptamente.

Debido a que esta situación sucedió de un día a otro, no se sabe si la decisión fue tomada por la actriz mexicana o ha tenido un problema fuera de su alcance en las plataformas digitales.

Sin embargo, muchos seguidores relacionaron esta acción con las recientes declaraciones de la artista, quien respondió furiosa en contra de la violencia hacia las mujeres, después de que varios internautas la compararan con Belinda.

Como se recordará, en días pasados Beli destapó su romance con Christian Nodal y una de las primeras reacciones del público fue hacer una comparación de los ex novios de ambas, destacando el aspecto físico de sus galanes, a lo que Eiza reaccionó en contra.

Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, manifestó González en aquella ocasión.