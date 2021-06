¿Eglantina Zingg?: Quién es la madre de los hijos de Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricky Martin tiene 4 hijos, y siempre ha dicho que los tuvo mediante la subrogación de vientre y afirmó lo agradecido que está a la mujer que lo ayudó.

El nombre de la mujer nunca se ha revelado, pero los rumores siempre apuntan a la presentadora y modelo Eglantina Zingg.

Zingg es una gran amiga del cantante puertoriqueño, y siempre ha sido relacionada con el astro boricua.

En el 2017 Ricky publicó una fotografía en su cuenta de Instagram abrazando a la venezolana y los rumores crecieron más y más.

Luego los fanáticos comenzaron a sacar conjeturas y a comparar a los niños con Eglantina y ellos aseguraban que tenían gran parecido entre sí.

Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella", "casi que no me quedan dudas" y "la sangre no miente" fueron algunos de los muchos comentarios que le dejaron en Instagram.

Eglantina siempre ha guardado silencio sobre este tema, y Ricky nunca ha revelado la identidad de la madre de sus hijos.

El cantante le dijo a la revista Vanity Fair España que eligió a la madre de sus hijos al verla en una foto.

Ricky comentó sobre la madre de sus hijos que la “eligió” luego de verla en una foto: "Vi la foto y me dije: '¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?”.

Eglantina y Ricky Martin.

El año pasado Ricky causó conmoción al declarar que no había alquilado un vientre, sino que lo había tomado prestado.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo", señaló.

¿Quién es Eglantina Zingg?

Eglantina del Carmen Zingg Puppio nació en Caracas, Venezuela, un 22 de abril de 1981, es una actriz, modelo, personalidad de televisión y agente de paz.

Comenzó su carrera en la televisión al ser la conductora para MTV Latin América donde presentó el programa L’Gueveo y donde tuvo la oportunidad de presentar los MTV Latin Music Video Awards y los MTV Latin America Movie Awards.

RIcky con su hijo.

Desde temprana edad Eglantina se destacó como modelo profesional y siendo representada por la agencia internacional de modelaje Ford ha desfilado en las pasarelas de Milán, París, Madrid y Londres, además de los Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

Ha estado en las portadas de Elle, Marie Claire, GQ, Maxim y Vogue y fue la cara de Vivienne Westwood, Carolina Herrera y Roberto Cavalli.

Ricky Martin y Jwan Yosef

En 2016 dio a conocer que tenía una relación con Jwan Yosef, un artista de origen sirio.

Fue el 16 de abril de 2016 cuando todo se oficializó al colgar en la red social Instagram una postal de ambos tomados de la mano en un evento benéfico en Brasil, foto que acompañó con un breve pero expresivo mensaje: "Yes." ("Sí" en inglés).

A inicios de 2018, durante una entrevista, el artista confirmó su matrimonio secreto en 2017.

Manifestó: "intercambiamos votos, y hemos jurado [sic] todo, y hemos firmado todos los documentos que necesitamos para firmar, acuerdos prenupciales y todo".

El 31 de diciembre de 2018 Martin y Yosef anunciaron el nacimiento de su hija, Lucía, y el 29 de octubre de 2019, el de Renn, su segundo hijo.