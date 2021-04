Aparece Ricky Martin en foto con la supuesta madre de sus hijos

Ciudad de México.- Ricky Martin ha vuelto a poner los reflectores en la mira de la venezolana Eglantina Zingg, quien por varios años ha sido señalada como la supuesta madre de los hijos del cantante, el cual se encuentra felizmente casado.

El parecido de la influencer con los retoños del intérprete boricua es el principal argumento de quienes aseguran que Eglantina es la mujer que dio vida a los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años; Lucía de 2; y Renn de apenas un año, los últimos dos hijos también de Jwan Yosef.

Luego de que la modelo publicara una instantánea en compañía de Ricky es que resurgieron los rumores con respecto a que ella es la mujer que le prestó su vientre al artista para cumplir sus deseos de ser padre.

“Te quiero un mundo, Ricky Martin. Que lindo verte siempre”, expresó Eglantina Zingg junto a la fotografía.

Como se recordará, tras las especulaciones sobre la llegada de los cuatro hijos del intérprete de “Vuelve” a este mundo, el artista explicó: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.