Edy Smol revela que padece cáncer de colon: se niega al tratamiento médico

MÉXICO.- En una entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, el diseñador y fashionista Edy Smol reveló que desde hace algún tiempo padecer cáncer de colon y que hasta el día de hoy lucha contra esta enfermedad por medio de distintos tratamientos.

Smol explicó que, pese a los avances hechos en el campo de la medicina, ha decidido que no someterse a ningún tipo de cirugía ni quimioterapia. El conductor también ha optado por permanecer bajo un tratamiento herbolario, con el que ha logrado sobrellevar las dolencias de su padecimiento, aunque admite que esto le costó algunos problemas con su familia quienes no están de acuerdo en que se limita a la medicina alternativa.

“He tenido un padecimiento los últimos dos años o tres en los que tomé una decisión, mi familia tenemos muchos males congénitos entre ellos cáncer. Cuando me pasa le digo al doctor: 'no (me quiero tratar) estoy muy en el rollo herbolario y le dije, no' y se super enojó conmigo”, contó.

Edy reconoció que el cáncer sigue presente en su cuerpo, pero ha tenido resultados satisfactorios con sus productos naturales, Según afirmó, tanto es el beneficio de su tratamiento que incluso sus médicos lo han reconocido durante el seguimiento de su enfermedad.

“Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien. En las últimas semanas que platiqué con mi médico, me dijo: ‘tengo que reconocer que en un principio te odié, hasta te quería correr de mi consultorio’. No estoy en remisión, no estoy diciendo que se quitó”, aclaró.

¿Por qué no se somete a tratamientos médicos?

El experto en moda también explicó cuáles fueron sus motivos para negarse a un tratamiento médico y, según contó, no quiere sufrir de la forma en la que padecieron varios de sus seres queridos que tuvieron la misma enfermedad.

“En mi experiencia familiar, cuando te hacen una intervensión corres el riesgo de que las células se hagan metástasis”, explicó. Así mismo, también detalló que decidió hablar ante los medios de su enfermedad para ser de inspiración a otras personas que están pasando por lo mismo.