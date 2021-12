¿Eduin Caz tiene Covid-19? alarma a sus seguidores al aparecer con mascarilla

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz actualmente es uno de los cantantes más famosos de la música Regional Mexicana, pero desde hace unas semanas ha estado en vuelto en polémicas desde que se dio a conocer un video en el que supuestamente le está hacienod “infiel” a su esposa.

En esta ocasión el intérprete de “A quien” preocupó a sus fanáticos con una grabación que publicó en sus historias de Instagram, donde aparece con una mascarilla, aparentemente “enfermo”.

Todo parece indicar que Eduin le ha afectado las bajas temperaturas, porque en el vide aparece nebulizándose, para seguramente tratar sus síntoma y poderse recuperar más rápido y asistir a los eventos de la banda.

El artista solamente aparece acostado con el aparato, posando frente a la cámara y aunque admitió que le gustara el frío, no es algo que favorezca su salud, sobre todo tiene que cuidar su garganta por su profesión.

Me gusta el frío, pero no es algo que me favorezca” escribió en la publicación.