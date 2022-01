¿Eduin Caz fue víctima de "racismo" en Six Flags California?

ESTADOS UNIDOS.- Eduin Caz actualmente se ha convertido en uno de los artistas más importantes del Regional Mexicano, pero desde hace unas semanas ha estado en vuelto en constante polémicas, desde un video de una supuesta “infidelidad” hasta su estado de salud.

En esta ocasión el vocalista de Grupo Firme publicó en su cuenta de Instagram varias fotografias en compañía de su esposa Anahy, en el que se les pudieron ver muy felices y enamorados.

Pero hace unas horas Eduin compartió una serie de videos en el que declaró que le había dado a cuidar a su asistente uno de sus celulares, pero al subirse a uno de los juegos lo terminó perdiendo.

Para suerte del intérprete de “Cada quien”, un guardia de seguridad lo había encontrado y hasta le comento que alrededor de las 8 de la noche se lo regresaría, por lo que decidió quedarse todo el día en el parque de diversiones.

Sin embargo Eduin aclaró que no le gustaba mucho subirse a ese tipo de juegos, la mayor parte del tiempo se ocupó a esperar para que le devolvieran su celular, pero lamentablemente no logró su objetivo.

Además el cantante para sorpresa de muchos declaró que posiblemente fue víctima de “racismo” debido a que él sintió cierto rechazo cuando lo vio, por lo que supuso que por ser mexicano no logró que le regresaran su celular.

Me atendió un gringó y yo se que por ser mexicano no me lo dio, me miró y me hizo cara fea, entonces no me lo dio” reveló artista.