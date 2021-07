Eduin Caz se lleva a toda la familia

Tijuana BC.- Este próximo viernes 30 de julio, la historia de Grupo Firme se escribirá con letras grandes al tener sus primeras siete fechas continuas en el Staples Center en Los Ángeles, California.

La agrupación tijuanense que lidera Eduin Caz, ya se encuentra en territorio angelino para ese gran día, y no sólo los integrantes, sino la familia y los amigos más cercanos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se le hizo a mi abuelo

Escribió Caz junto a la imagen con el patriarca, su mamá y su hija Geraldine al pie del avión privado en el que volaron a Estados Unidos.

Y es que en esta etapa de éxito, el intérprete de “Pídeme”, no ha reparado en llenar de obsequios a los suyos, compartiendo así lo bien que les está yendo en su carrera.

Un vuelo en avión privado no cualquiera lo tiene, y más que Caz no oculta el venir desde abajo, de no haber tenido lo suficiente, pero lo justo.

Es por ello que esta presentación representa mucho no solo a nivel artístico, sino con la familia, quien en todo momento apoyó su sueño.

Además este miércoles están disfrutando de un paseo al parque Disneyland Resort en Anaheim, California.