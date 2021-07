Eduin Caz: acusado de plagio y él se defiende

Tijuana BC.- No todo puede ser miel sobre hojuelas, más cuando se goza de éxito como el caso de Grupo Firme, a quien Yariel Roaro acusó directamente a su vocalista Eduin Caz de plagiar el tema “En tu perra vida”.

El compositor Roaro, expuso a través de TikTok que el líder de la agrupación tijuanense se había adjudicado el tema, y mostró la comparación de la canción con un tema que le había enviado a Caz.

En el video de la red Roaro dijo estar decepcionado por Caz, a quien admira, y con quien estuvo en contacto a inicios del 2021 para pedirle una colaboración.

“Él escuchó la canción y me dijo que por el momento no podía trabajar porque estaba muy ocupado”, explicó Roaro el video que Caz aseguró que en junio podrían hacerlo.

Muy esperanzado de que se viene el dueto, decidí no sacar mi rola... pero pasa que en mayo ellos sacaron una canción que es igualita a la mía nada más le cambiaron la letra

Pero, pronto el intérprete de “El Roto”, salió a defenderse y como dicen “Con los pelos de la burra en la mano” paró en seco el arguende para que no se fuera a más.

Nadie se robó nada

El tema que goza más de 26 millones de reproducciones en YouTube, recalcó Caz es una composición en conjunto con Lenin Ramírez.

“Yo no le robé nada, él me mandó unos videos en Instagram, los cuales se borran instantáneamente, no me acuerdo como se llama, la canción que yo grabé me la mandó Lennin y le voy a subir las pruebas”, detalló Caz.

Fue así que en sus historias personales, el vocalista compartió las evidencias tanto de lo que le dijo a Roaro como las que le envió Ramírez para mostrarle el tema.

“Entiendo su enojo, pero no es mi culpa, yo no la compuse y para acabar rápido familia, solo les pido, no le tiren tierra, al contrario si lo pueden apoyar, háganlo”, finalizó.