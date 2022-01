Eduin Caz reveló no ser el autor de "Soy el ratón"

ESTADOS UNIDOS.- Eduin Caz en los últimos años ha sabido destacar y ser uno de los cantantes más importantes de la música Regional Mexicana, al ser vocalista de la agrupación musical Grupo Firme.

Sin embargo el cantante en más de una ocasión se ha visto involucrado en distintas polémicas, desde una supuesta infidelidad hacia su esposa, hasta ser “compositor” del tema musical “Soy el Ratón”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Eduin salió a aclarar la polémica del tema musical, en el que muchos usuarios pensaban que el autor original era él y les parecía extraño que no apareciera en el video.

El intérprete de “Cada quién” aclaró que la canción pertenecía al grupo musical de Código FN, es por eso que Grupo Firme no tiene el video musical mucho menos estará la canción en otras plataformas digítales.

Y es que sus fanáticos comenzaron a relacionar con el tema inspirado en el hijo del Chapo Guzmán, porque se habría publicado un video en el que aparecía cantando “Soy el ratón” pero solamente la cantó porque se encontraba en una reunión familiar.

Fue por esta razón que el artista mexicano quiso dejar en claro que todo el merito era solamente para sus ‘colegas’ de dicha agrupación que se encargaron de componer cada estrofa de la canción.

Me están llegando muchos mensajes que por qué no salgo en el video oficial cantando la del ratón; porque no es una canción que yo cante, esa canción es de mis amigos de Código”, mencionó Eduin.