Eduin Caz pide comprensión tras aplazar fecha de Grupo Firme en El Foro Sol

Tijuana, BC.- Con los estragos de la operación por su sinusitis crónica, Eduin Caz compartió un video en su cuenta de Instagram, donde dijo verse obligado a dar la cara para que su público atestiguara el porqué del cambio de fecha en su presentación de El Foro Sol.

“Aquí andamos nosotros en recuperación, este video me da un poquito de sentimiento porque no quería que me vieran así la verdad, pero creo que es un poco obligatorio”, dijo.

Y es que la fecha del 10 de febrero en el recinto de la capital mexicana, se tuvo que recorrer para el 10 de marzo, esto porque su recuperación va lenta y aún le falta la de la hernia que padece.

“El evento del El Foro Sol lo vamos a cambiar para el diez de marzo, el evento del Foro sol del diez de febrero, no es porque yo quiera”, aclaró.

Eduin Caz aparece convaleciente

Con parches en su nariz, y moretones propios de la cirugía, Caz reiteró que quiere estar en perfectas condiciones para seguir brindando un buen show.

Todavía me falta otra operación que es lo de mi hernia, y la verdad y no quiero darles un mal espectáculo”, puntualizó.

Aseguró que habrá artistas invitados, los cuales ya estaban programados para la fecha de febrero, y quienes mostraron su solidaridad al aceptar el cambio de fecha.

“Ya hablé con ellos y el diez de marzo vamos a tener artistas invitados de primera”, aseguró.

Eduin Caz confía en que sus seguidores lo entiendan, sabe que tiene el tiempo encima y quiere darse ese espacio para recuperarse y no recaer.