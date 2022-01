Eduin Caz no se encontraba en accidente aumovilístico

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz ha logrado destacar en la música Regional Mexicana, y se ha convertido en uno de los cantantes más importantes del país, pero tambien de los favoritos por parte del público mexicano.



Desde hace unos minutos comenzó una fuerte polémica entre los medios de comunicación de un aparatoso accidente automovilístico en uno de los vehículos del vocalista de Grupo Firme, lo que puso en duda su estado de salud.



Según la información la camioneta del cantante fue encontradapor las autoridades en pesimas condiciones, las imágenes ya circulan en redes sociales, es por eso que muchos fanáticos llegaron a pensar que el artista le pudo haber pasado algo.



Sin embargo en la cuenta de Instagram de 'Chisme no like' publicó en su cuenta de Instagram, que afortunadamente el intérprete de "Cada quién", no se encontraba dentro del vehículo, que aparentemente lo venía manejando su tío, Omar quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro.







Fue en el programa de 'Venga la Alegría' que Javier Ceriani y Elisa Beristán dieron la primicia de que por medio de una muy fuente aclaró lo sucedido y afortunadamente Eduin Caz no era quien manejaba el vehículo.



Tenemos de muy buena fuente de parte directamente de Isarel Gutiérrez, a menos que nos esté mintiendo, que afortunadamente el señor Eduin Caz no se encontraba manejando la camioneta, se trataba de su tío Omar, que se encuentra fuera de peligro a pesar de lo aparatoso como quedó la camioneta que efectivamente es de Eduin" reveló la periodista.





Los seguidores del artista hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño a la familia ante este terrible accidente: "que bueno que todos están bien", "nos pegó un buen susto", "pronta recuperación para el tío", son algunos de los que se pueden leer.





¿Que pasó en el accidente?





Las autoridades dijeron que todo sucedió en la Autopista Culiacán - Mazatlán, mejor conocida como La Costera, el vehículo accidentado se trataba del artista mexicano una Dodge Ram, color negro doble cabina y modelo reciente.



Al parecer el automóvil salió de la carretera durante unas curvas y posteriormente terminó por volcarse sobre terreno que se encontraba de un lado.