Eduin Caz desmiente fecha de concierto gratuito de Grupo Firme

TIJUANA, B.C.- Prometió que si ganaba su equipo, el Cruz Azul, Grupo Firme les cantaba gratis, por lo que Eduin Caz, vocalista y líder de la agrupación, lo sostiene, pero también desmintió la fecha que circula en redes.

“Eso de que vamos a estar el 19 de junio en el Estadio Azteca por lo del campeonato del Cruz Azul. Es totalmente FALSO”, se puede leer en una historia de Caz que publicó en Instagram.

Aunque el intérprete de “El Roto” no ha mencionado nada más sobre esta promesa, los rumores han estado a flor de piel desde que el club celeste ganó el campeonato.

Apenas estamos en pláticas para la fecha, mientras yo no les diga en dónde y a qué hora, todo lo que publiquen es falso”, recalcó.

Por cierto, Caz quien junto a la agrupación tijuanense que se encuentra con gran éxito de gira por Estados Unidos, sufrió un percance el fin de semana.

Al estar en su concierto, apenas transcurría la cuarta canción y la euforia de una fan, provocó que lo jalara y le diera literal un revolcón.

En el video que circula en redes sociales se puede ver la caída de Caz y como una fan se acerca para tomarse una selfie con él, lo tomó del cuello y el artista pierde el equilibrio.

“Respecto a la caída, NO ESTABA BORRACHO, era la cuarta canción del show, si me dio coraje, pero también me dio risa, fue como un sentimiento encontrado.

“Los amo, solo les pido de favor que no se vuelva a repetir, porfa, también soy humano y me duele”, escribió el intérprete en sus historias de Instagram.