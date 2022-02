Eduin Caz confesó sentirse "mal" en sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz se ha convertido en uno de los cantantes con más popularidad en la música Regional Mexicana, gracias a su carisma se ha ganado el cariño de millones de personas.

Sin embargo el intérprete de “Cada quien” en más de una ocasión ha estado envuelto en distintas polémicas, donde ha llegado a involucrar hasta su familia, como la supuesta “infidelidad” a su esposa por un video que se viralizó en TikTok.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Eduin publicó un video en el que le hizo saber a sus fanáticos que se encontraba un poco mal y que no había podido comer, hasta en ese momento.

Todo esto se debió, porque según el cantante le tuvieron que quitar una muela del juicio, y aunque en otra ocasión ya le habían hecho este procedimiento con otras dos, admitió que en esta ocasión le dolió bastante.

Helou familia, ando bien pu#$%$, la vez pasado que me sacaron las tres muelas no me había dolido tanto como esta” dijo el artista frente a la cámara.