Eduardo Yáñez responde a críticas por vacunarse contra Covid-19 en Estados Unidos

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez hizo frente a las críticas que ha recibido en redes sociales luego de que decidiera recibir la inmunidad contra el Covid-19 en Estados Unidos y no en México.

A pesar de que el actor ha mencionado en diversas ocasiones que tiene las dos nacionalidades, los internautas le reprocharon irse a Los Ángeles, California, y no esperar su turno en el país azteca.

No obstante, Yáñez no dio importancia a los señalamientos en su contra y reveló el motivo principal por lo que decidió vacunarse en otro país.

Me da lo mismo, pero yo me tenía que vacunar, y me voy de viaje, tengo que ir a trabajar a otro país, Colombia, y pues tengo que ir protegido”, explicó el artista de 60 años de edad en entrevista para el programa Hoy.