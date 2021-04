Preocupa a Eduardo Yáñez quedarse sin trabajo por falsos rumores sobre su estado de salud

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez se mostró preocupado por la percepción que los productores y directores puedan tener sobre los rumores de su mal estado de salud.

Luego de darse a conocer que el actor había perdido el protagónico de la telenovela ‘Si nos dejan’, remake de ‘Mirada de Mujer’, por una enfermedad, Eduardo explicó que se encuentra perfectamente bien.

“Yo ya había dicho de lo que se trataba, entonces si no viene de mi entonces no lo crean”, manifestó el actor en entrevista para el programa Venga la Alegría.

“José Gadum que es un urólogo extraordinario y Víctor Valpuesta que es mi médico de cabecera y pues me sacaron adelante rapidísimo porque la primera operación como ya lo dije, fue de emergencia porque ya estaba yo sangrando adentro y me sacaron de ese problema, y ya después de 5 semanas hice la segunda operación que fue donde ya me retiraron todo…”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si le afectan estos rumores de enfermedad, Lalo externó su preocupación en su faceta profesional. “A mí no, si afecta en la percepción del público y en la percepción de productores, directores de la industria que pueden pensar que estés en una situación de esas, ¿no?”.

Finalmente, el actor fue cuestionado por el deceso de su madre, a lo únicamente explicó: “es uno de los vacíos en tu vida que uno tiene… que dejarlo como está, porque eso no lo puede llenar nadie, pero el amor de una madre es otra cosa no tiene comparación a nada que puedas imaginar”.