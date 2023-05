Eduardo Yáñez comparte su 'secreto' para verse siempre joven

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez se confiesa como “vanidoso”, por lo que no duda en compartir los tratamientos estéticos a los que se somete para conservarse joven.

Tras 40 años de trayectoria artística, el actor de 62 años publicó en redes sociales a lo que se somete para verse bien.

“Como la edad va llegando es cuando te tienes que cuidar porque siempre tu presencia es… como te ves es tu carta de presentación, sobre todo limpiar la grasa de la cara, hidratar un poco la piel, aquí en México con esta onda de smog y la resequedad, cuidarte lo más que puedas”, explicó Yáñez en entrevista para el programa Hoy.

Eduardo Yáñez no quiere someterse a cirugía plástica

Pese a esta declaración, Eduardo manifestó que por el momento no desea realizarse alguna cirugía estética. “Yo creo que envejecer lo más honorablemente que se pueda, y eso es lo que yo intento ¿no?, la expresión de tus emociones, eso es lo más importante para un actor, y cuando llegas a otros sistemas o a otros temas, yo creo que te quita mucho de lo que eres tú”, explicó.

Por otra parte, el actor contó que no se intimida ante las propuestas indecorosas que le hacen sus fanáticas a través de la red. “Yo le entró a todo, yo platico con todas mis fans que me escriben, y si me dicen cosas bonitas, les contesto cosas bonitas también, sí, es un intercambio ¿no?, de alguna forma ellos te hacen el favor de seguirte o de favorecerte como audiencia”, expuso.

Finalmente, Lalo destacó que su “felicidad es estar aislado” de los medios en cuanto a su vida personal y dejó entrever que no está del todo solo.

“Está bien (mi corazón), ya me acostumbré a que me pregunten eso, y yo digo: ‘bien atendido’”, detalló Yáñez con una gran sonrisa.