Eduardo Santamarina dijo que el negocio de la televisión ya se abrió y no cree en los vetos

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Santamarina dijo que ha podido trabajar para distintos medios de comunicación y no tiene miedo al veto de alguna empresa del sector del entretenimiento.

“Yo no he sabido de nadie. He podido estar en Televisa, en Telemundo he hecho programas para Imagen (…) eso de los vetos ya había terminado”.

En una entrevista para “Sale el Sol” comentó que el negocio de la televisión ya se abrió y mientras haya “chamba” es mejor.

Expresó que ama lo que hace y no ha tenido ningún conflicto con nadie. “Cada proyecto que hago es totalmente diferente”.