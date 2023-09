Eduardo Santamarina abre su corazón y comparte su experiencia más dura con el alcoholismo

CIUDAD DE MEXICO.- Eduardo Santamarina es un reconocido actor mexicano cuya vida ha sido un testimonio de honestidad, transparencia y buena voluntad. En la actualidad, su historia de superación es un faro de esperanza para aquellos que luchan contra las adicciones.

Hace más de dos décadas, Eduardo recorrió pasajes oscuros en su vida, luchando contra las adicciones, en particular, el alcoholismo. En una entrevista reciente, compartió su experiencia conmovedora y cómo logró superar este desafío en su vida.

Eduardo relató un momento crucial en su vida cuando estaba luchando contra el alcoholismo.



"Esa fue mi único llamado que este sí llegué mal llegué tomado obviamente y Lucero, nuestra productora en ese momento, más allá de que yo llegué obviamente con las colas entre las patas y esperaba, ya sabes, la regañiza. Es más, hasta pensé que me iban a correr de la novela. No obstante, la mente y todo lo contrario, me hizo psicología a la inversa y me apapachó, me dio un abrazo, me dijo: 'Todo va a estar bien'."