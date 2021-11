Eddie Redmayne asegura que fue un error protagonizar "La Chica Danesa"

REINO UNIDO.- El actor Eddie Redmayne, quien fue ganador del Oscar a Mejor Actor por su protagónico en "La teoría del todo", afirmó que fue un error interpretar a Einar, para luego convertirse en Lili Elbe, la mujer trans en la famosa película del 2015 "La Chica Danesa", además de asegurar que, actualmente, no aceptaría dicho papel.

Este personaje le otorgó una nominación al Oscar como mejor actor por su interpretación, sin embargo el famoso ha comentado varias veces que es uno de los arrepintimientos profesionales más grandes de su carrera artística.

"La Chica Danesa" narra la verdadera historia de una de las primeras personas trans en la historia que se sometió a una cirugía de reasignación de género, dicha cinta fue dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Redmayne, quien tuvo gran éxito por parte de la crítica internacional.

Incluso, el film obtuvo cuatro nominaciones del Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto, Mejor diseño de vestuario, Mejor Actor y Mejor dirección de Arte.

Tomada de la red

Pese al gran trabajo que desempeñó el actor, la comunidad LGBTQ+ y sus aliados expresaron su descontento al señalar que el papel tuvo que haber sido interpretado por un actor trans para dar una mujer difusión del mensaje, además de asegurar que es lo más apropiado por pertenecer a su historia. Aunque también aplaudieron el esfuerzo de Eddie y su gran trabajo al formar parte de una historia de vida de muchas personas trans.

A seis años del estreno de "La Chica Danesa", Eddie Redmayne confirmó que no debió haber aceptado ese personaje para The sunday Times: "Ahora no lo haría. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error", expresó.

Y es que el actor señaló que las discusiones más fuertes que giraron en torno a ese personaje se deben a que "las personas correctas todavía no tienen una silla en la mesa para discutirlo", por lo que cree que debe haber un equilibrio entre los actores que interpretan ciertos papeles para evitar debates, tal como ocurrió con el lanzamiento de dicha película.

Tomada de la red

En el 2015, Redmayne calificó que su participación era un gran privilegio para él al personificar un artista trans pionero, y se comprometió con su transformación para darle vida e Elbe con la ayuda de la directora Lana Wachowskie, quien se declaró trans en 2010.

Esta no sería la primera vez que el famoso británico defiende a la comunidad trans, ya que el protagonista de "Animales Fantásticos" salió en defensa de los derechos de la comunidad cuando la autora JK Rowling se pronunció en contra de personas trans.