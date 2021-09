Fantastic Beasts ambientado en Río de Janeiro causa festejo del alcalde

Río de Janeiro,Brasil.- Eduardo Paes el alcalde de Río de Janeiro, festejó el anuncio de la tercera entrega de la franquicia "Fantastic Beasts" (Animales Fantásticos), que se estrenará en abril de 2022, ya que la nueva cinta es ambientada en esta icónica ciudad brasileña.



El estudio Warner Bros anunció hoy que anticipó en tres meses, de julio a abril de 2022, el estreno de "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore", la tercera película de la zaga "Animales Fantásticos", que comenzó a producir en 2019 y cuya conclusión se ha atrasado por varios motivos, incluyendo la pandemia de la covid-19.



La película dirigida por David Yates y que tiene nuevamente entre sus productores a la escritora británica J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, es ambientada en Río de Janeiro, tras una primera cinta que tuvo como escenario Nueva York y la segunda París.



"Río de Janeiro está lista. Bienvenido Dumbledore", celebró este miércoles el alcalde de Río de Janeiro en un mensaje publicado en Twitter poco después del anuncio de Warner.





Pese a que la película aborda aventuras del personaje Alvo Dumbledore (Jude Law) en la década de 1930 en la escuela para magos que el universo de Rowling creó en Río de Janeiro, aún se desconoce si parte de las grabaciones será hecha en esta ciudad brasileña.



En la nueva cinta, los protagonistas, liderados por el experto en criaturas mágicas Newt Scamander (Eddie Redmayne), hacen frente al poderoso mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), cuyo objetivo es dominar la Tierra.



La franquicia derivada de "Harry Potter" ha resultado en un éxito económico para Warner Bros., pues las dos primeras películas, "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016) y "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (2018), recaudaron más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo.