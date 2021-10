Ed Sheeran da positivo a Covid-19 y anuncia que seguirá su gira desde casa

REINO UNIDO.- A tan solo cinco días de estrenar su nuevo álbum discográfico, =, Ed Sheeran confirmó el presente domingo que dio positivo a covid-19, así lo dio a conocer en sus redes sociales en donde también señaló que no podrá continuar con su gira y eventos, ya que debe cumplir con los protocolos y permanecer en aislamiento.

El cantante afirmó que seguirá con la promoción de su más reciente disco desde su casa, en el condado de Suffolk; además de pedir disculpas a sus fans por esta triste noticia, con la que piensa haber decepcionado a todos.

Oigan chicos, una nota rápida para decirles que, tristemente, di positivo a Covid, así que ahora debo permanecer en cuarentena y seguir con los protocolos gubernamentales. Eso quiere decir que no podré cumplir con mis compromisos en persona, así que estaré haciendo mis entrevistas y presentaciones programadas desde mi casa. Una disculpa a todos los que decepcioné. Cuídense", escribió el compositor.

Con el lanzamiento de su quinto disco, Ed Sheeran marcaría su regreso a los escenarios, pero la situación tuvo que modificarse al contagiarse de coronavirus, pues no podrá continuar con sus proyectos agendados que se centrarían en su disco Equals, el cual saldrá a la venta el próximo 29 de octubre.

Además, el intérprete de "Bad Habits" se reunirá con Zane Lowe, de Apple Music, la siguiente semana para aclarar las dudas de sus fans sobre sus nuevos temas y el proceso creativo de =.

A pesar de creer que habría decepcionado a sus seguidores que esperaban verlo en vivo, los usuarios de Instagram respondieron a su publicación y la mayoría de comentarios destacaron por ser mensajes positivos hacia el artista: "Cuídate Ed", "Que te mejores pronto", "Te amamos", "Tu salud es lo más importante", "Lamentamos oir eso, que te mejores pronto", son tan solo algunas de las expresiones de la publicación de Sheeran.

Cabe mencionar que el británico pintó la portada de Equals durante el confinamiento, y comentó que solo salpicó pintura sobre un lienzo y que se encontraba inspirado por los cambios que sufrió su vida en los últimos cuatro años como casarse, tener hijos, perder amigos, entre otros sucesos.

Y sobre el título de su quinto álbum, = hace referencia a la suma de sus trabajos anteriores, cuyos nombres están basados en símbolos matemáticos como + de 2011, x de 2014 y ÷ de 2017. Y ahora, cuatro años después, Ed Sheeran presentará 14 canciones como: "Tides", "Shivers", "First Times", "Bad Habits", "Overpass Grafitti", "The Joker and The Queen", "Leave Your Life", "Collide", "2Step", "Stop The Rain", "Love in Slow Motion", "Visiting Hours", "Sandman", "Be Right Now".