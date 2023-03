Ed Sheeran afirma que su último álbum será "perfecto" y lanzado después de su muerte

REINO UNIDO.- Durante una entrevista con la revista estadounidense Rolling Stone, Ed Sheeran reveló que se encuentra planeando cuidadosamente el mejor álbum de toda su carrera y será publicado solo después de su muerte.

Quiero hacer lentamente este álbum que es, entre comillas, 'perfecto' por el resto de mi vida, añadiendo canciones de vez en cuando (...) Y declarar en mi testamento que después de que muera, sea publicado", confesó el cantante.

A pesar de estar hablando de un 'último álbum', el intérprete de "Happier" afirma que nunca dejará de componer música, y sellará su promesa el próximo 5 de mayo, cuando su sexto álbum de estudio titulado 'Subtract' sea publicado en todo el mundo.

El cantante afirmó que seguirá haciendo música por el resto de su vida

Tras afirmar que con el próximo lanzamiento de su nuevo proyecto se completa el ciclo de sus álbumes titulados con símbolos matemáticos ('+', 'x', '÷', '=' y '-'), muchos fanáticos e incluso detractores del cantante consideraron que se trataba de una despedida; sin embargo, confirmó que ya tiene planeados otros 5 álbumes que también serán nombrados con símbolos, pero aún secretos para el público.

De momento, el cantante británico afirmó que 'Subtract' representa su trabajo más personal hasta la fecha pues estará inspirado en un suceso de eventos que le hicieron cuestionar su salud mental y su recorrido artístico, por lo que la honestidad será un elemento clave en las letras de sus canciones.

En un esfuerzo por destacar dichos sentimientos, Sheeran contó con el apoyo del productor Aaron Desnner, notable por su trabajo con The National y Taylor Swift. El cantante afirmó que "no había filtro. No había nada que me hiciera volver y analizar las letras".

