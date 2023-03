"The Sum of It All": Ed Sheeran anuncia nuevo documental para Disney+

REINO UNIDO.- Después de anunciar su anticipado quinto álbum de estudio, “Subtract”, Ed Sheeran ha anunciado un documental sobre su camino en la industria musical y el gran impacto que ha tenido la fama en su vida personal.

"The Sum of It All" no es el primer documental del cantante británico, pero afirma que es el primero en el que hablará sobre temas bastante personales y no solo sobre su trabajo artístico.

Siempre he resguardado mi vida personal; el único documental que he hecho ha sido uno que se centró solo en mi composición. Disney se acercó a mí para hacer un documental en cuatro partes sobre la creación de mi próximo álbum 'Subtract'. Inicialmente el documental era solo eso un documental sobre la formación de un disco", compartió el cantante en un post de Instagram.

El cantante ofrecerá un vistazo a la inspiración detrás de sus nuevas canciones

Pero, a medida que mi vida dio algunos giros y vueltas, el tema del álbum cambió, al igual que el documental. Se convirtió en algo completamente diferente a lo que pensé que sería. Quería darle contexto al álbum, ya que toca cosas muy personales, que todos experimentamos."

Fue el pasado primero de marzo que el intérprete de "Photograph" reveló que a principios de 2022 su vida se vio envuelta en sucesos que cambiaron su forma de ver la música y afectaron su salud mental. Desde un juicio en el que tuvo que defender su integridad como artista, pasando por la muerte de un amigo que consideraba un hermano, hasta el inesperado diagnostico de un tumor en su esposa embarazada.

Es de este modo que el documental explicará, de menor o mayor medida, como estos eventos sirvieron como inspiración y desahogo a la hora de componer las canciones de su nuevo álbum y a redireccionar por completo el rumbo de su carrera artística.

El documental será dividido en cuatro episodios y lanzado el próximo 3 de mayo en la plataforma de streaming Disney+, solo dos días antes del lanzamiento de su nuevo álbum 'Subtract'.

