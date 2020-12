EXCLUSIVA “Me dijeron que estaba gorda”: Reina de belleza recuerda experiencia en un certamen

CIUDAD DE MÉXICO.- Liz Alexa Martínez tiene un particular interés en el bienestar de la salud mental de las personas, razón por la cual fundó la fundación “Feliz como Liz” que brinda terapias y apoyo a grupos vulnerables.

Además, no es ajena a la situación que está viviéndose en el mundo de los certámenes de belleza, en relación a Lupita Jones y los escándalos de maltrato y abuso a las jóvenes que ha preparado para Miss Universo.

Fue por ese motivo que compartió una experiencia que le tocó vivir tiempo atrás cuando se preparaba para Miss World.

“Me dijeron como ‘estás gorda’ y yo ni siquiera me sentía gorda. Yo solo me reía, pero sí pueden afectar a alguien que justamente no tenga esa seguridad”, comenzó Liz.

“En Miss World, todo depende de los organizadores, porque si creo que hay muchas personas que al momento de prepararte pueden ser muy duros. A lo mejor es su manera de que quieren que aprendas, pero pueden no tener tacto. A mí me llegó a pasar y cuando te hacen esos comentarios mientras te preparas para un certamen de belleza, sí creo que pueden crear ese daño, ese trauma”, continuó.

Pero la situación es muy distinta con Miss Planet International, donde está preparándose para representar a México en el certamen que se realizará en marzo de 2021 en Camboya.

“Ahorita en la organización en la que estoy todo lo han cuidado muchísimo, los organizadores han tenido tacto conmigo de hablarme, de decirme como esta todo, si me siento bien (…) Ahorita con lo que pasó con Sofia Aragón, buscan que, no por un organizador de algún certamen que tuvo mala conducta, se afecte esta reputación de otros”, continuó.

Liz se prepara para representar a México en Miss Planet International 2021, un certamen que cambió su perspectiva sobre los concursos de belleza.

“Estoy feliz de representar a mi País en Miss Planet International, que es el único que está avalado por la ONU. Pensé que era algo super banal y no tenía el conocimiento de lo que era un certamen de belleza y al ver que hay una causa social quise entrar y dar a conocer mi mensaje a través de esta plataforma que es lo que quiero”, explicó.

“Lo que busca la organización son mujeres líderes que empoderen a otras. Vieron que estaba en Miss World y gracias a mi fundación, donde doy conferencias y asesoramiento sobre salud mental, decidieron elegirme a mí”, agregó.

En su fundación, Liz busca dar apoyo a personas de escasos recursos que no pueden pagar un terapeuta y ven mermada su salud mental.

“Los psicólogos y terapeutas son algo caros y lo que hago es tener cuatro psicólogos y un doctor, y brindamos ayuda y terapias gratuitas a personas que lo necesitan, se evalúa su caso y se les da a quienes más lo necesitan”, finalizó.