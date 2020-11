EXCLUSIVA Margarita, la Diosa de la cumbia no descarta hacer más reguetón

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita, la Diosa de la Cumbia, podría llegar a convertirse en “la Diosa del Reguetón”, pues gracias a la nueva versión de su sencillo “Mi Bombón”, la famosa no descarta en seguir haciendo canciones de reguetón.

En entrevista telefónica con EL IMPARCIAL, la cantante charló sobre aquello que la hizo tomar la decisión de relanzar su éxito de 2013, pero esta vez, con un ritmo de cumbia urbana.

“Todos los grupos tropicales hicieron mis canciones con colaboraciones y yo dije, ‘me dejaron sin música, ¿qué hago?’. Y se me ocurrió: ¿por qué no hacerlo en cumbia urbana? porque eso es parte de la música tropical”, dijo Margarita, la Diosa de la cumbia.

“La gente ya madurita tuvimos la oportunidad de cantarla y bailarla, pero ahora quiero que los jóvenes lo bailen y lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros”, continuó.

La versión urbana de “El Bombón” recibió tan buenos comentarios, que Margarita ya está barajeando la posibilidad de más canciones, e incluso no descarta cantar con algún intérprete del género.

“La vida es de riesgos, y sí, da miedo arriesgarse con un cambio nuevo, con algo que no conoces, porque esto del reguetón es eso para mí, algo que nunca había hecho, pero me gustó, y si algún cantante de reguetón quiere cantar conmigo, no lo descarto”, comentó.

Margarita se prepara para el concierto streaming “Año Nuevo, Vida Nueva” el próximo 31 de diciembre, donde quiere festejar con todo su público en Año Nuevo, una fecha arriesgada para hacer una presentación, según opinó ella.

“Año nuevo y vida nueva. Sí, siempre hay que estar cantante desde el positivismo grande, porque sino, ¿cómo puede uno enfrentar la vida? No puede paralizarte el miedo, así que decidí hacer un streaming el 31 de diciembre, que se me hace una fecha muy arriesgada. Lo haremos en Cinépolis Klic y pronto tendremos los boletos a la venta”, agregó.