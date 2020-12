EXCLUSIVA Aunque sus padres son famosos, Mia Rubin dice tener una familia normal

HERMOSILLO.- Siendo hija del cantante Erik Rubin y la conductora de “Hoy”, Andrea Legarreta, la vida de Mia Rubin Legarreta ha estado bajo los reflectores desde su nacimiento.

Sin embargo, ella no se considera una “chica fuera de lo normal”, pues dentro de casa, todos dejan sus papeles de artistas y se convierten en una familia.

La verdad es que somos una familia normal. Voy a la escuela, salgo con mis amigos (…) En la mesa no somos el músico, la actriz, la conductora de ‘Hoy’ ni nada de eso, somos mamá, papá e hijas”, dijo Mia Rubin en entrevista telefónica.

La joven está más que lista para su debut musical en el concierto “Raíces” que ella y su padre, el ex Timbiriche, ofrecerán el 19 de octubre a través de Cinépolic Klic a las 19:00 horas (Sonora).

“Papá me dijo que no tratara de ser nadie más, sino yo misma, mi propio estilo, no escucharme como ninguna otra persona, sino como Mia Rubin. Me da mucho gusto tener a mi papá conmigo; este proyecto teníamos tiempo queriéndolo llevar a cabo, y ojalá pueda haber una gira musical cuando todo vuelva a la normalidad”, continuó.

ORGULLOSO DE SU PRINCESA

Erik Rubin se siente conmovido por ser él quien guíe a su hija en su camino a la música.

“Sí, es una carrera muy bella, pero requiere de muchos sacrificios, esfuerzo y sobre todo paciencia. Eso es lo que le dije a Mia, que debe estar lista para afrontar este camino con todo lo que conlleva, pero hay tanta belleza en la música, en cantar, que todo vale la pena al final del día. Yo estaré acompañándola, porque sé que esto es lo que quiere desde que está chiquita”, comentó.

El repertorio tendrá temas inéditos, de otros artistas y también algunos de la trayectoria del ex integrante de Timbiriche.

“Englobamos todo el repertorio de una carrera, con canciones muy memorables de grandes artistas y además, tenemos un invitado muy especial que no podemos dar pistas de quién es, pero que les va a encantar, es alguien que es muy reconocido y querido por todos, con quien cantaremos cuatro temas, así que lo van a disfrutar bastante”, explicó.

“El concepto de ‘Raíces’ abarca muchos significados. Por un lado, está escuchar las canciones que fueron fundamentales para que la música llegara al momento en que nos encontramos. Por otro lado, se relaciona con ‘dejar ir’ a Mia en su camino, pero sin olvidar nunca de dónde viene, quién es ella, su formación, su familia”, agregó.

SOBRE EL CONCIERTO

Erik y Mia Rubin tendrán un invitado especial en el concierto.

En redes sociales se rumora que Andrea Legarreta podría tener una participación sorpresa.

Se especula que su hermana Nina, quien actualmente participa en la telenovela "Te acuerdas de mí", también podría aparecer en el concierto.

Mia Rubin apostará por una fusión musical, donde podría experimentar con el pop, balada e incluso el urbano.

Mia dio a entender que podría lanzar un disco EP y que hay propuestas para una gira musical donde se acompañe de su padre Erik.

Hasta el momento no hay información si el concierto en Cinépolis Klic podría grabarse y venderse como un álbum para más adelante.