Dulce compara a Yrma Lydya con Selena tras muerte de la cantante

Ciudad de México.- A una semana de la trágica muerte de Yrma Lydya, su amiga Dulce se expresó sobre cómo la cantante habría dejado este mundo y de igual forma la comparó con Selena Quintanilla.

Ya que la reina del TexMex fue asesinada a sus 23 años, por lo que Dulce contrastó la carrera de las jóvenes.

Ya sabes, cuando alguien se muere se vuelve un mito ¿no?, yo creo que Yrma Lydya se está convirtiendo en un mito, porque es una chica que me recuerda un poco el caso de Selena... Eran chicas que estaban empezando sus carreras, aunque Yrma Lydya, todavía no tenía grabaciones que le hubieran significado cosas importantes en su carrera”

Sobre el asesinato

Por otra parte, la cantante manifestó su deseo porque la vía legal pueda resolver correctamente el asesinato de Yrma, destacando que el caso ha tenido gran repercusión a nivel internacional.

“Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, de una manera muy seria, porque esto no se puede quedar así. Yo no señalo a ningún culpable, no es mi papel, pero como mujer debe de haber justicia y como ciudadana así lo pienso”, declaró.

Por último, Dulce externó su deseo de comunicarse con la madre de Yrma Lydya para externarle su apoyo tras la lamentable situación.

“Uno tiene que respetar estos momentos, yo creo que, en unas dos semanas, que ella ya haya digerido de otro modo la gran tristeza, el gran dolor, ahí es cuando yo le voy a hablar, ya cuando ella pueda platicar, ya cuando ella esté más en paz”, manifestó.