Drake Bell sobre supuesta agresión sexual: "Se me presentaron 2 opciones y tú abrías hecho lo mismo"

El actor y cantante Drake Bell, famosos por interpretar al hermano mayor en la serie de Nickelodeon, Drake and Josh, abrió el diálogo con Roberto Martínez en su podcast Creativo.

El cantante cuenta con un gran público en tierras mexicanas, puesto que su programa más exitoso de la cadena Nickelodeon recibió una enorme audiencia en diferentes canales de televisión del país.

Drake se volvió tendencia cuando en el año 2021 se declaró culpable por un delito que involucraba a una menor de edad en el estado de Ohio, Estados Unidos. Sin embargo; el actor confiesa en que muchas noticias y titulares de periódicos son falsos.

Y como ya dije, ni siquiera era un caso sexual. [...] y eso no es por lo que estuve ahí”, afirma.

Te puede interesar: Traje que John Travolta usó en "Saturday Night Fever" será subastado

El reciente nacimiento de su primogénito lo obligó a elegir una las dos únicas opciones que le dieron sus abogados, tras 3 años de investigación.

"Fue porque mi abogado me dijo ‘mira’, ya gaste mucho dinero en representación, investigación y todo eso solo para defenderte y me dicen: ‘Bueno, mira’: así es como va a ser un juicio vas a ir serán 2 o 3 semanas. Mi esposa y yo acabábamos de tener un hijo. [...] Los medios lo retorcerán de cualquier manera, para hacerlo lo más llamativo posible. Si te haces cargo de esto te darán libertad condicional y servicio a la comunidad y no perderás un día en california con tu hijo. Y dije “Elegiré no perder un día en California con mi hijo, y por eso me declaré culpable. Se me presentaron 2 opciones tú abrías hecho lo mismo”, defiende Bell.

 

Dejando en claro que sus cargos no eran por agresión sexual. El cantante para finalizar el podcast realiza una dura crítica a la industria de noticias falsas.