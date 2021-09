Drake Bell dirige envía mensaje "imprudente e irresponsable" a menores

ESTADOS UNIDOS.- La ex estrella de "Drake & Josh", quien fue sentenciada a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en julio después de declararse culpable de poner en peligro a un menor , se dirigió a Instagram el jueves para abordar sus acciones.

Bell, de 35 años, dijo en un video que le respondió a un fan sin saber su edad. Afirma que dejó de comunicarse con el individuo una vez que se enteró que era menor de edad.

“Este individuo siguió viniendo a los espectáculos y pagando por las reuniones y los saludos, todo mientras yo no sabía que era la misma persona con la que me estaba comunicando en línea”, alegó.

“Eso es de lo que me declaro culpable. Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables. Quiero dejar en claro que no hubo imágenes sexuales, nada físico entre esta persona y yo... esto es estrictamente por mensajes de texto", afirmó.

Drake Bell utilizó sus historias en Instagram para explicar su postura ante el caso.

Bell admite su culpabilidad

El popular actor y cantante ha reconocido haber sido él quien envió los mensajes, pero nunca consideró que esta persona podría ser un menor de edad, por lo que asume su responsabilidad ante los hechos.

“Cuando me presentaron un acuerdo de culpabilidad, debido a los mensajes, sentí que era la mejor manera de terminar con esto rápidamente y que todos los involucrados pudieran seguir adelante”, continuó. "Y que vuelva a hacer lo que amo, y eso es hacer música para ti".

Bell concluyó el video agradeciendo a los fanáticos que "vieron a través de las mentiras" y continuaron apoyándolo en medio de sus luchas legales.

“Gracias a todos por apoyarme”, dijo. "Te amo y te veré pronto". Drake Bell desmintió algunos rumores sobre su cambio de nombre o residencia.

Bell cambia de nombre en redes sociales

Bell también aclaró los informes que afirmaban que cambió legalmente su nombre a "Drake Campana" (el apodo que aparece en su biografía de Instagram) y se mudo a México.

“No cambié mi nombre. Aunque me encantaría, nunca me he mudado a México, nunca he sido residente o ciudadano de México”, dijo. “No tengo pasaporte mexicano. No me arrestaron, no fui a la cárcel".

El intérprete de "Found a Way" añadió: "La mayoría de las noticias que ha escuchado recientemente son completamente falsas y erróneas".



El testimonio de la menor de edad

Durante la audiencia en julio, que tuvo lugar por Zoom, la acusadora de Bell llamó al actor caído en desgracia "un pedófilo", y dijo: "Ese es sulegado". Ella afirmó que Bell comenzó a abordarla a la edad de 12 años, supuestamente abusó de ella a los 15 y le envió imágenes de sus genitales.

“Estaba calculando.Se aprovechó y abusó sexualmente de mí”, alegó la víctima y continuó, "Es un monstruo y un peligro para los niños".

“Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, pero obviamente esa no era mi intención”, dijo. “Me he tomado este asunto muy, muy en serio. Y nuevamente, solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones", precisó.

Sus abogados emiten declaración

La pareja de abogados que representan a Bell ante la fiscalía, Ian Friedman y Madelyn Grant, emitieron una declaración a la prensa luego de la audiencia de julio.

"La declaración de culpabilidad y la sentencia de hoy reflejan una conducta por la cual el Sr. Bell sí aceptó responsabilidad", decía el comunicado. “Las alegaciones de la víctima que fueron más allá de lo acordado por todas las partes, no solo carecen de evidencia de apoyo, sino que se contradicen con los hechos conocidos a través de una extensa investigación”.

“Como dejó en claro el tribunal, este alegato nunca fue sobre conducta sexual inapropiada o relaciones sexuales con ninguna persona, y mucho menos con un menor”, continuó el comunicado. “No se impuso el registro sexual ya que el Sr. Bell no se declaró culpable de tal delito. Drake y su familia se sienten aliviados de tener este asunto atrás. Espera, una vez más, actuar para todos sus seguidores de todo el mundo".