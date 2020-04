Dónde ver One World Together At Home, el concierto que reunirá a 115 artistas

Desde Lady Gaga, Maluma, Camila Cabello, Billie Eilish y Elton John, hasta leyendas como Paul McCartney y Rolling Stones. Más de 115 famosos de todo el mundo se unieron para el festival virtual de música más grande de toda la historia.

“One World Together At Home”, organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud (OMS) iniciará esta noche a partir de las 17:00 horas (Sonora) para recaudar fondos y concientizar al público general sobre la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Es una carta de amor a los doctores, enfermeros y otros profesionales de la salud. Están arriesgando sus vidas por la seguridad de otros. A los empleados de entregas a domicilio, trabajadores en supermercados transporte público y restaurantes igual. Celebramos su valentía y compromiso”, dijo Lady Gaga en un video publicado en Twitter, donde anunció a The Rolling Stones como parte de la cartelera artística.



TOGETHER AT HOME NO ES UN TELETÓN

Este es el festival virtual de música, transmitido a nivel mundial, que busca apoyar a OMS en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

La emisión incluirá relatos de trabajadores de la salud, sobre cómo se esfuerzan para erradicar el Covid-19 en los hospitales de todo el mundo. También los seguidores serán testigos del compromiso por parte de empresas, filántropos y gobiernos que invertirán en insumos y equipo de protección a doctores y enfermeros, además de alimentos, techos y cuidados sanitarios a quienes más lo necesiten. Esto último busca generar conciencia en el público para solidarizarse con la causa.

Todas las actuaciones artísticas incluirán el compromiso de invertir millones de dólares al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS, que cuenta con programas de beneficencia en distintos países.

Actualmente, la OMS ya recibió la ayuda de 50 millones de dólares en donaciones.

No te pierdas la transmisión especial de ONE WORLD: Together At Home, tus estrellas favoritas estarán ahí. Mañana a las 7PM ¡por MTV! #MTVNewsLA pic.twitter.com/ddnaRmQ1m9 — MTVLA (@MTVLA) April 17, 2020

¿CÓMO SERÁ LA DINÁMICA?

El evento se dividirá en dos partes.

Primero, un maratón inicial de 6 horas en el que artistas de todo el mundo actuarán en sus respectivas redes sociales.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se transmitirá en televisión y online.



¿DÓNDE Y CUÁNDO LO PUEDO VER?

Horario: 17:00 horas (Sonora)

Televisión: NBC Universo, Sony Channel, AXN, TNT, E! Entertainment Channel.

Online: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, Tidal, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

Transmisión en vivo: www.globalcitizen.org/togetherathome.

¿Y SI YO QUIERO DONAR?

A través de la página www.globalcitizen.org/togetherathome podrás encontrar información de los programas benéficos en la pandemia a los cuales puedes contribuir.