Dominika Paleta denuncia robo en redes sociales

Hace unos días, Dominika Paleta acudió a sus redes sociales para dar a conocer que había sido víctima de la delincuencia. La actriz compartió que sufrió un gran robo, por lo que advirtió que hay que ser muy cuidadosos con las tarjetas bancarias.

La famosa mencionó que al utilizar el cajero de un conocido banco, la tarjeta que recibió había sido cambiada sin que se diera cuenta, y la original fue utilizada para realizar compras en la zona de Santa Fe, en la CDMX.

“OJO! Cuando usen cajeros de (banco), me dieron otra tarjeta y la mía la robaron, usaron para comprar en Santa Fe, la vaciaron! tengan cuidado! No me resuelven, no me quieren devolver el dinero… estén alertas! RT help”, escribió Paleta.

Dominika tuvo respuesta del banco, sin embargo, al momento no ha sido resuelto su caso, por lo que la hermana de Ludwika Paleta, continuó actualizando sobre lo sucedido.

“Es que está terrible. Me dicen que no hay forma de demostrar que fue un robo. Cómo alguien puede vaciar tu cuenta en 1 día ? Sin que le pidan ID en todo Santa Fe… ayuda!”, señala.

Paleta señaló que ya se encontraba en trámites con el banco para ver si su dinero puede ser reembolsado a la brevedad, pues este es el fruto de años de trabajo.

Posteriormente, aseguró que ya no tocará más ese tema, pues no quisiera empañar el gran año que tuvo en el aspecto profesional, en el que tuvo la oportunidad de terminar su libro, que se encuentra en el proceso de edición.

“Es un libro de recetas que viene acompañado con una historia personal y tengo muchas cosas que hablan de mi estilo de vida saludable, pero también es algo divertido y sin complicaciones”, señaló Dominika.