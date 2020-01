Disney se encuentra trabajando en el 'live action' de 'Bambi'

ESTADOS UNIDOS.- Luego de llevar a la pantalla grande la exitosa historia de ‘‘El Rey León’’, Disney está desarrollando una nueva versión de acción en vivo de su película animada de 1942 "Bambi", según información de Variety.

Los guionistas Geneva Robertson-Dworet ("Capitán Marvel") y Lindsey Beer ("Sierra Burgess es un perdedor") escribirán el guión, con Chris y Paul Weitz como productores.

La película empleará el mismo CGI fotorrealista empleado en los remakes de Disney de "El Libro de la Selva" y "El Rey León" para contar la historia del cervatillo titular que se hace amigo de un conejo y una mofeta antes de enfrentar la muerte de su madre bajo las manos de un cazador.

OFICIAL: #Disney confirmó que #Bambi será su próxima adaptación live action. Se desconoce si será una película para cines o para #DisneyPlus �� pic.twitter.com/J5PlP7qPTa — Gaby Meza (@GabyMeza8) January 24, 2020

Sin embargo, ‘The Hollywood Reporter’ informa que el estudio es consciente de la trama menos importante de Bambi y "no tiene como objetivo calzar una narración más amplia sobre el cuento clásico". La película de 1942 fue adaptada de la novela de 1923 Bambi, una vida en el Maderas de Felix Salten.

Reforzado por el éxito de taquilla de Lion King y Aladdin del año pasado, que recaudaron más de $1 mil millones, la lista de remakes de Disney solo sigue creciendo. Mulan sale en marzo, y el próximo año se lanzará una película de Cruella De Vil (101 dálmatas). Otras películas en la lista de remake incluyen The Little Mermaid, Lilo and Stitch y The Hunchback of Notre Dame.