Disney responde tras polémica de 'La Sirenita'

ESTADOS UNIDOS.- Luego de la larga y fuerte controversia que provocó la noticia de que la actriz y cantante Halle Bailey daría vida al personaje de Ariel en el live action de La Sirenita, Disney decidió contestar por medio de una carta.

Lo hizo a través de su su canal de televisión Freeform (antes BBC Family), la compañía publicó una gran carta en la que se habla sobre lo talentosa que es la actriz y el motivo de su elección para la cinta.

‘‘Sí. El autor original de La Sirenita era danés. Ariel es una sirena. Ella vive en un reino submarino en aguas internacionales y puede nadar legítimamente por donde quiera (aunque eso molesta al rey Tritón). Pero por el bien de la discusión, digamos que Ariel también es danesa. Las sirenas danesas pueden ser negras porque las personas danesas pueden ser negras. Ariel puede acercarse sigilosamente a la superficie en cualquier momento con sus amigos Scuttle y el cangrejo jamaicano Sebastian (Lo sentimos, Flounder) y mantener esa base de bronce. Los negros daneses también pueden tener el cabello rojo genéticamente. Pero alerta de spoiler: volvamos al inicio, el personaje de Ariel es una obra de ficción. Entonces, después de todo esto, todo está dicho y hecho, y si aún no puedes dejar de pensar que elegir a la increíble, sensacional, talentosa y hermosa Halle Bailey no debió tratarse de su talento sino por el parecido a la caricatura, oh chico, tengo alguna noticia para ti sobre ti’’.

Esta carta la publicaron tanto en Instagram como en Twitter, aunque aún hay muchos que dudan si de verdad fue un comunicado de la compañía Disney, pues cuestionan el medio por el que lo hicieron, pudiendo optar por la página oficial de la corporación en lugar de la cuenta oficial de un canal de televisión.