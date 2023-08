Disney Plus sigue la estrategia de Netflix: Anuncia aumento de precios y medidas contra los que comparten su contraseña

México.- En una conferencia con analistas sobre los resultados del segundo trimestre de 2023, el director general de Disney, Robert Iger, compartió los planes de la plataforma de streaming Disney Plus para implementar medidas destinadas a optimizar sus servicios y generar mayores ingresos. Siguiendo la senda marcada por Netflix, Disney Plus tomará acciones enérgicas contra el compartimiento de contraseñas y se prepara para un aumento de precios.

El servicio de streaming líder en contenidos de princesas, superhéroes y más, reconoce la creciente tendencia de compartir contraseñas entre usuarios con el objetivo de minimizar costos. Para abordar esta cuestión, Disney Plus está tomando medidas para prevenir el acceso no autorizado y proteger los derechos de sus creadores de contenido. Este enfoque no solo busca asegurar una experiencia justa para todos los suscriptores, sino también fortalecer el valor de sus servicios.

Aumento de tarifas de Disney Plus cusca mantener calidad de entretenimiento

En la conferencia, Robert destacó que se planea un incremento de precios que se implementará en el transcurso del 2024. Los suscriptores recibirán alertas y notificaciones a finales de este año para estar al tanto de los cambios en los términos y condiciones del servicio. Estos ajustes en las tarifas reflejarán la inversión constante en la creación y adquisición de contenido de alta calidad, asegurando así una experiencia de entretenimiento de primer nivel para los usuarios de Disney Plus.

El último aumento de precio en la plataforma tuvo lugar en abril, cuando las tarifas pasaron de 159 a 179 pesos mensuales en México. Este nuevo ajuste de precios es parte de la estrategia de Disney Plus para seguir ofreciendo contenido excepcional mientras se adaptan a las cambiantes dinámicas del mercado de streaming.

