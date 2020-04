Discute Ricky Martin con persona que no acató regla de distanciamiento social

Ricky Martin externó el nerviosismo que le provoca tener que salir de su casa durante la cuarentena preventiva que se vive a causa de la pandemia del covid-19.

El cantante reveló que es él quien sale de casa para abastecer de comida a toda su familia; sin embargo, el tomar todas las medidas preventivas que se han impuesto para evitar expandir el virus ya le ocasionó un encontronazo con una persona.

“Si ustedes me llegan a ver a mí saliendo a buscar medicina o comida, porque no dejó que nadie lo haga, entonces en el único que confío que pueda volver y esterilizar todo antes de entrar a la casa soy yo”, dijo el artista.

Acto seguido, Ricky contó todas las precauciones que toma para hacer sus compras. “Me pongo una máscara como se pueda, y mis gafas, y me voy como astronauta hasta la farmacia, si hay que buscar medicamento, o comida… soy papá, me voy con guantes y no toco nada, trato de tener mucho cuidado”.

Posteriormente, el boricua relató el momento en que sostuvo una discusión con un individuo que no respeto la regla de distanciamiento social.

“El otro día le dije a un tipo ¡no estés tan cerca de mí!, no se había dado cuenta que estaba literalmente a un pie de mí, no me reconocen y si me reconocen tampoco importa… señor usted no entiende que estamos viviendo en un distanciamiento social”, explicó.

Por último, el intérprete de “La mordidita” manifestó lo agotador que es para él tomar todas estas medidas para salvaguardar a su familia en esta cuarentena.

“De todas maneras es muy agotador salir a la calle y saber que probablemente te traes (un virus) contigo… esto es raro, y aquí pues bueno, esta mi mamá conmigo, están mis hijos, mi esposo, y gente que quiero mucho, y lo menos que quiero es contagiarlos, es mucho el estrés”, remató.