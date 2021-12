Dior pospone colaboración con Travis Scott por respeto a las víctimas de Astroworld

ESTADOS UNIDOS.- Travis Scott ha sido despedido de otro proyecto a causa de la tragedia que ocurrió en uno de sus conciertos durante el festival Astroworld el pasado noviembre.

Este martes 28 de diciembre, la prestigiosa casa de moda Dior anunció por medio de un comunicado de prensa que pospondría de manera indefinida su colaboración con el cantante. Según se tenía planeado, la colección, que había sido nombrada “The Cactus Jack collection”, llegaría a las tiendas en verano del 2022, pero esto ya no será así.

“Por respeto a todos los afectados por los eventos trágicos en Astroworld, Dior ha decidido posponer indefinidamente el lanzamiento de los productos de la colección Cactus Jack”, se lee en un comunicado.

El rapero no se ha pronunciado al respecto, aunque esta no este no es el primer trabajo que se frena a causa de la tragedia. Ya anteriormente ha tenido que cancelar conciertos y campañas publicitarias; además de que enfrenta un gran número de demandas por parte de los familiares de las víctimas. Fueron diez las personas fallecidas, además de los casi 300 heridos.

Tragedia en Astroworld

Cabe recordar que el pasado 5 de noviembre, alrededor de 50 mil personas estuvieron presentes en el evento y la tragedia ocurrió cuando la multitud comenzó a comprimirse hacia el frente del escenario. Según el jefe de bomberos de Houston, esto causó cierto pánico que terminó en peleas y caos.

El jefe de bomberos confirmó que "decenas de personas" resultaron heridas. Los funcionarios trasladaron a 17 personas a hospitales, incluidas 11 que sufrieron un paro cardiaco. Cerca de 300 personas también fueron tratadas en el lugar de los hechos en NRG Park, donde se había instalado un hospital de campaña.El cantante ha recibido varias demandas millonarias por parte de los afectado que aseguran que él es en gran parte responsable de lo sucedido aquel fatídico día.