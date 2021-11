Se disculpa fotógrafa china implicada en polémica de Dior

HONG KONG, China.-Tras las criticas en Internet sobre su trabajo anterior, una renombrada fotógrafa de moda china, ofreció disculpas.

Luego de que varios críticos dijeran era insultante para el pueblo chino el anterior trabajo de Chen Man, la casa de moda Dior retiró una de sus fotografías de una exhibición en Shanghái.

La fotógrafa reconoció las críticas a sus anteriores trabajos, entre ellos “Young Pioneers” (Jóvenes Pioneros), una serie de imágenes de una joven modelo con fondos de grandes monumentos como la enorme presa de las Tres Gargantas de China o con una imagen del primer orbitador lunar del país saliendo por debajo de su vestido.

Las críticas fueron reportadas por el periódico estatal Global Times, que informó que los comentarios en las redes sociales habían calificado su trabajo como “pornografía infantil implícita e insultante para los Jóvenes Pioneros”, el nombre de la organización juvenil afiliada al gobernante Partido Comunista.

He reflexionado profundamente y me he culpado por mi ingenuidad e ignorancia de ese entonces. Creo que aún debo disculparme formalmente con todos”, escribió Chen en su cuenta de redes sociales.