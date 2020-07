Diego de Erice rompe el silencio y aclara su relación con Ferka

Ciudad de México.-Diego de Erice rompió el silencio tras darse a conocer que había puesto fin a su romance de seis meses con María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, luego de que ella le encontrara mensajes comprometedores con otros hombres y lo señalara como “gay de clóset”.

El actor manifestó su descontento con esta noticia y expresó: “perdón que desmienta esto, pero no terminamos en abril porque en realidad nunca anduvimos por más que me hubiera encantado, nunca anduvimos y lo que más me molesta es que traten como de disfrazar las fuentes para poder justificar una nota, entonces ahora resulta que un amigo de los dos…”.

“Este amigo de los dos habla mal de los dos, entonces no es tan nuestro amigo…”, agregó el histrión a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, De Erice dejó en claro que mientras no sea información sobre sus consanguíneos tolerará este tipo de notas. “Yo la verdad mientras no se metan con alguien de mi familia, yo aguanto vara porque sé que en este medio estoy, a este medio me debo, me dedico a este medio. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el público, entonces también les debemos una honestidad...”.

Por último, Diego dejó en claro su orientación sexual. “Créanme que, si yo fuera bi o gay o todo lo que pueden decir, sería el primero en levantar la mano y decir… ‘put* orgullo de lo que soy, de quien soy…’ a mi lo que me molesta en realidad es que solamente que manipulen tanto la información al grado de que nada de lo que dicen sea cierto”.

Video