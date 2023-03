Diego de Erice responde a detractores por apoyar a Melissa Galindo tras denuncia a Kalimba

Ciudad de México.- Diego de Erice expresó su apoyo a Melissa Galindo, con quien tuvo una relación hasta el principio del 2023, después de que denunciara a Kalimba por supuesto abuso sexual.

Anteriormente, el actor utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video donde se solidarizaba con su expareja y le externó su apoyo, por lo que las opiniones se dividieron, ya que algunos aplaudieron su gesto y otros señalaron que solo se quería colgar por popularidad.

Con dicho escenario, el artista aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para defenderse de sus detractores y reiterar su apoyo a Galindo.

Yo creo que mi posición la dejé muy clara, es un tema repudiando y en contra completamente de violencia de género. No puedo hablar más de un tema en específico, porque no lo viví yo… Me parece algo sumamente delicado como para tocar y para poder hablar, tampoco lo hago porque yo no gano con esto nada, no tengo datos para hablar de algo que es delicado, pero sí tengo todo mi amor y todo mi cariño, todo mi apoyo en el caso o en el momento en el que alguien tan cercano a mí lo necesite”

Dijo.

Los ataques

Sobre las personas que lo atacaron por esta acción, De Erice replicó: “La gente que dice ‘es que se cuelga de la fama’, yo creo que es muy grave tratar algo tan delicado como que hoy en día tengamos en este mes tan significativo para las mujeres casos como estos”.

Por otro lado, el intérprete manifestó que pese al duelo que vive por el deceso de un familiar muy querido para él, al final está tranquilo porque las cosas sucedieran tal como pasaron.

“Yo tengo muy agradecida la forma en la que mi abuela se fue, no queríamos verla y ella no quería verse conectada a una máquina y pidió estar en su casa, pidió no ser asistida por medicinas, medicamentos o aparatos médicos, entonces se le dio de alta sabiendo que era para despedirnos de ella”, explicó.